O Atlético-MG venceu o Montevideo City Torque por 3 a 0 na quarta-feira, 14 de outubro, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O confronto abriu a semifinal da Copa Sul-Americana de 2026.

Reinier, Bernard e Thiago Borbas fizeram os gols do Galo. O resultado dá ao clube brasileiro uma vantagem de três gols antes da decisão no Uruguai.

O RESULTADO EM UMA FRASEO Atlético chega à volta com vantagem, mas a vaga na final será definida no segundo confronto.

Atlético-MG x Torque: resumo do resultado

A vitória por três gols muda a situação da eliminatória. Na próxima partida, o Atlético poderá empatar ou até perder por dois gols de diferença e ainda terminar à frente no placar agregado.

O Torque, por sua vez, precisará reduzir essa distância para manter a disputa pela classificação. A semifinal é decidida pela soma dos resultados das duas partidas: vencer o jogo de volta, por si só, pode não ser suficiente para os uruguaios.

Quando será o jogo de volta?

Montevideo City Torque e Atlético-MG voltam a se enfrentar em 21 de outubro, às 19h, no horário de Brasília. O palco anunciado pelo clube mineiro é o Estádio Centenário, em Montevidéu.

A ordem dos mandos se inverte: depois da partida em Belo Horizonte, o time uruguaio recebe a definição da semifinal. Data, horário e estádio devem ser conferidos nos canais oficiais antes de qualquer deslocamento.

Quem fez os gols do Atlético?

Os três autores foram Reinier, Bernard e Thiago Borbas. Este resumo reúne o placar final e as informações essenciais do confronto; os links abaixo levam às publicações usadas na apuração.

Análise: o que a vantagem muda na semifinal

Uma diferença de três gols oferece ao Atlético mais possibilidades para administrar a eliminatória. Isso não equivale a uma classificação antecipada: o segundo encontro continua sendo decisivo. A leitura do resultado deve separar a vantagem já construída daquilo que ainda depende do futebol apresentado em Montevidéu.

Para o time que está à frente, um dos desafios é equilibrar proteção e iniciativa. Recuar durante toda a partida pode aumentar a pressão do adversário; atacar sem cuidado pode deixar espaços. Como análise do cenário, e não como previsão da escalação ou da estratégia, o ponto central será manter organização sem abrir mão das oportunidades de sair para o ataque.

Para o Torque, a necessidade de buscar gols tende a tornar a gestão do tempo um fator importante. Ainda assim, o placar de ida não permite afirmar como o treinador montará a equipe. Qualquer indicação sobre mudanças táticas, titulares ou substituições precisa de confirmação antes do segundo jogo.

Vídeo Vídeo incorporado do YouTube. Assistir diretamente no YouTube ↗

Placar do jogo e placar agregado: qual é a diferença?

O placar do jogo mostra apenas o resultado de uma partida. O agregado soma os gols dos dois encontros da eliminatória. Por isso, uma equipe pode perder a volta e, mesmo assim, avançar: o que importa para a vantagem construída é a diferença total entre os dois confrontos.

Neste caso, o Atlético começa a segunda partida com três gols de frente. Um empate manteria a mesma diferença; uma derrota por um gol reduziria a vantagem para dois; uma derrota por dois gols deixaria o clube brasileiro um gol à frente na soma dos resultados.

EXEMPLOS PARA ENTENDER A CONTASe a volta terminar em 1 a 0 para o Torque, o agregado será Atlético 3 a 1. Se terminar em 2 a 0 para os uruguaios, o agregado será Atlético 3 a 2. Estes são exemplos hipotéticos, não palpites.

Uma vitória do Torque por três gols de diferença igualaria o total de gols. Uma vitória por quatro ou mais inverteria a vantagem agregada. As regras de desempate aplicáveis devem ser consultadas no regulamento oficial da competição; esta página não substitui esse documento.

O que acompanhar antes do jogo de volta

As escalações oficiais ajudam a entender quais jogadores estarão disponíveis e como cada equipe poderá começar o confronto. Listas de relacionados, boletins médicos e eventuais decisões disciplinares também precisam ser verificados em publicações atualizadas: a formação usada na ida não confirma automaticamente os titulares da volta.

Outro ponto é a programação da partida. O horário informado nesta página é o de Brasília. Quem acompanha de outra região deve conferir a diferença de fuso, enquanto torcedores que pretendem ir ao estádio precisam verificar ingressos, acesso e orientações diretamente com os organizadores.

Durante o confronto, a informação mais útil será acompanhar o placar da partida junto do agregado. Um gol muda o resultado daquela noite e também a distância entre as equipes na semifinal. Essa combinação oferece mais contexto do que observar apenas quem está vencendo a segunda partida.

Onde assistir a City Torque x Atlético-MG?

Esta edição não apresenta uma emissora ou plataforma como confirmada para a volta. A programação de transmissão deve ser verificada nos canais oficiais da competição e dos detentores de direitos perto da data do confronto. Disponibilidade, região de exibição e necessidade de assinatura podem variar.

Os links de fontes ao fim da notícia permitem consultar a programação anunciada pelo clube e o registro do primeiro jogo. Esta página não transmite partidas, não hospeda vídeo ao vivo e não atualiza o placar automaticamente.

Perguntas frequentes sobre Atlético-MG x Torque

Quanto ficou Atlético-MG x Torque?

O Atlético-MG venceu por 3 a 0 na partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, disputada em 14 de outubro de 2026.

Quem marcou os gols?

Reinier, Bernard e Thiago Borbas foram os autores dos gols do clube mineiro no primeiro confronto.

O Atlético já está na final?

Não. O resultado da ida representa uma vantagem para a segunda partida, mas a classificação será definida após o confronto de volta.

Quando os times jogam novamente?

A volta está anunciada para 21 de outubro, às 19h de Brasília, no Estádio Centenário, em Montevidéu. Consulte a programação oficial para verificar eventuais alterações.

Torque e Montevideo City Torque são o mesmo time?

Sim. Nesta notícia, as formas Torque e City Torque são usadas como referências ao Montevideo City Torque, adversário uruguaio do Atlético nesta semifinal.

Informação confirmada e análise de cenário

O resultado, a data do primeiro jogo e os autores dos gols são os dados centrais desta publicação. Os exemplos de placar e a discussão sobre administração da vantagem servem para explicar a situação da eliminatória. Não são declarações de jogadores, informações de bastidores ou previsões sobre o resultado da volta.